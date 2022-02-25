Владивосток, 25 февраля, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Дальневосточники просчитывают риски в связи с санкциями Японии в отношении России, в частности вызывает беспокойство рынок б/у автомобилей и запчастей из Страны восходящего солнца.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машины на парковке

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Эксперты считают, что вполне могут прекратиться поставки популярных в регионах Дальнего Востока японских иномарок.

По информации «Восток-Медиа», перспектива такая ощутима не столько из-за угрозы замораживания виз, сколько из-за сложностей финансовых операций с японской йеной.

«Мы не сможем закупать авто в Японии: рубли они не берут, наличные йены мы купить не сможем, а наши банки транзакции в требуемой инвалюте провести не смогут», — считает один из участников авторынка во Владивостоке.

При этом в самой Японии потерю покупателей из России почти не заметят — они составляют небольшой процент. Крупными заказчиками является Австралия и Новая Зеландия.

Представители компаний во Владивостоке рассказали, что в Японии снимают рейсы — уже купленные машины не могут отправить в Россию, написал t.me/primamedia.

Как сообщало ИА REGNUM, усилить санкции в трёх направлениях в отношении России за спецоперацию на Украине приняли решение власти Японии. Об этом 25 февраля сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе специальной пресс-конференции по итогам очередного заседания Совета национальной безопасности.