Абакан, 25 февраля, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Ещё семь пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в правительстве региона.

Irkobl.ru Аппарат ИВЛ

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По данным оперштаба, жертвами COVID-19 стали три женщины (75 лет, 82 года, 89 лет) и четверо мужчин (72 года, 82 года, 82 года, 83 года).

С начала 2022 года в Хакасии скончались 217 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 417 носителей коронавируса, выздоровели 1812 человек.