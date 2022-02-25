Пекин, 25 февраля, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 24 февраля, сообщает агентство Синьхуа.

UN Geneva Ван И

Лавров проинформировал Вана о развитии ситуации на Украине и позиции России, заявив, что Соединенные Штаты и НАТО нарушили свои обязательства, постоянно расширялись на восток, отказались выполнять новое Минские соглашения и нарушили резолюцию 2202 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Россия была вынуждена принять необходимые меры для защиты своих собственных прав и интересов, добавил Лавров. Отметив, что Китай всегда уважал суверенитет и территориальную целостность всех стран, Ван сказал, что Китай признает сложный и особый исторический контекст украинского вопроса и понимает законные опасения России в области безопасности.

Китай утверждает, что менталитет холодной войны должен быть полностью отброшен и сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности должен быть окончательно создан путем диалога и переговоров, сказал Ван.