Абуджа, , 05:57 — REGNUM Семь человек погибли при нападении неизвестных вооруженных людей с целью ограбления в штате Эдо на юго-востоке Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Нигерия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что вооруженные люди напали на четыре банка. В результате нападений погибли двое полицейских и пятеро гражданских лиц. Преступникам удалось скрыться с места происшествия, сейчас нигерийские правоохранительные органы из разыскивают. Других подробностей произошедшего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля группа вооруженных боевиков напала на населенный пункт Галкого в центральной части Нигерии. В результате атаки погибли десять мирных жителей, еще восемь домов оказались сожжены. Преступникам удалось скрыться.