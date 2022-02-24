Копенгаген, 24 февраля, 2022, 23:13 — ИА Регнум. 24 февраля в Раннерсе (Дания) на стадионе «БиоНутриа Парк — Ауто Си Парк» футбольный клуб «Раннерс» в ответном матче 1/16 финала Лиги Конференций УЕФА 2021/22 потерпел второе подряд поражение от «Лестера». Основное время матча завершилось со счетом 3:1 в пользу «лис».

fourthandfifteen Баннер футбольного клуба «Лестер»

Забитыми мячами в составе английского клуба отметились Харви Барнс (2' Вилфред Ндиди) и Джеймс Мэддисон (70', 74' Келечи Ихеаначо). Единственный гол хозяев забил Стивен Одей на 84-й минуте встречи.

Статистика матча («Раннерс"/ «Лестер Сити»)

Удары 23/7

Удары в створ 6/5

Владение 47%/53%

Угловые 8/6

Нарушения 12/5

Составы команд:

«Раннерс»: Карлгрен, Грейвс (Андерссон, 61'), Каллесе (Кристенсен, 61'), Пизенгер, Копплин, Йонсен, Анкерсен (Тибблинг, 76'), Кехинде, Лауэнборг (Кристенсен, 68'), Мистрати (Клиснер, 76'), Одей.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Даниэль, Вестергор, Томас, Олбрайтон (Чоудури, 60'), Тилеманс (сумаре, 60'), Ндиди, Мэддисон, Барнс (Перес, 60'), Лукман, Ихеаначо.