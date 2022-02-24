Йошкар-Ола, , 23:12 — REGNUM В Марий Эл подготовили три пункта временного размещения для граждан, вынужденно покинувших территории Донецкой и Луганской народных республик. Вопросы приема эвакуированных обсуждались в ходе совещания, которое провел глава региона Александр Евстифеев.

Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Курскую область Пресс-служба администрации Курской области

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В частности, подготовлены социально-реабилитационный центр «Журавушка» на 140 человек в поселке Таир Звениговского района; Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на 150 человек в поселке Куяр; спортивная школа олимпийского резерва «Виктория», которая расположена на базе «Корта» на 70 человек. Всего подготовлены места для размещения 310 человек.

По словам зампреда правительства региона Степана Воронцова, прибытие жителей Донбасса ожидается железнодорожным транспортом.

По словам главы регионального минздрава Марины Паньковой, для встречи беженцев будет организован пункт медицинской помощи. Сопровождать из в места пребывания будут два врача-терапевта, два врача-педиатра и четыре медицинских работника среднего звена. За каждым пунктом временного размещения также будут закреплены медицинские организации.

Для детей, прибывающих в Марий Эл, будет предоставлена возможность обучения в очном формате — это возможно для постояльцев центров «Авангард» и «Журавушка», а также в дистанционном режиме. Есть договоренность со средней общеобразовательной школой в поселке Куяр.

В случае прибытия граждан с ограниченными возможностями здоровья их можно будет разместить на базе «Сосновой рощи», граждане с ментальными особенностями здоровья будут размещены в Шоя-Кузнецовском психоневрологическом интернате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике было создана рабочая группа по организации работы с вынужденными переселенцами с территорий Луганской и Донецкой народных республик. Группа будет заниматься решением вопросом приема, учета, регистрации, размещения и социально-бытового обеспечения прибывающих в республики эвакуированных граждан.

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