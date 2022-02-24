Приштина, , 23:24 — REGNUM Правительство Косово 24 февраля провело онлайн-заседание парламента и приняло три решения, два из них — экономические.

Приштина, Косово Hipi Zhdripi

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, правительство Косово постановило о передаче в парламент законопроекта о борьбе с допингом.

Правительство также обнулило два пункта постановления предыдущего правительства (возглавляемого Авдуллой Хоти), которые якобы поставили государственные предприятия под угрозу финансовых кризисов. Теперь центральные государственные предприятия обязаны создать единую систему управления коммерческими контрактами.

Отмененные пункты предполагали, что центральные госпредприятия не могли заключать коммерческие контракты без одобрения соответствующих министерств, если контракт предполагает обязательство по выплате компенсации или штрафа размером более 5 тысяч евро. Теперь такие механизмы контроля в Приштине сочли избыточными.

Также была одобрена инициатива о заключении кредитного соглашения между Косово Фондом Опек по международному развитию по программе «Госфинансы Косово и экономический рост».

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