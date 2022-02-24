Череповец, Вологодская область, 24 февраля 2022, 21:36 — REGNUM В Череповец привезут домашних питомцев из ДНР и ЛНР, оставшихся без хозяев. Транспортировкой животных займутся волонтеры.
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В соцсетях добровольцы сообщают, что на следующей неделе животных транспортируют в Петербург, а затем череповецкие зоозащитники заберут их к себе.
Как сообщало ИА REGNUM, Путин назвал военную операцию на Украине вынужденной мерой.