Берлин, 24 февраля, 2022, 20:40 — ИА Регнум. В Германии семидневная заболеваемость вновь снизилась. Институт Роберта Коха (RKI) заявил о 1265 случаях заражения на 100 000 жителей. Для сравнения: накануне значение составляло 1278,9. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel 24 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Органы здравоохранения Германии сообщили RKI о 216 322 новых случаях заражения коронавирусом в течение одного дня. При этом ещё неделю назад суточная заболеваемость составляла 235 626 человек.

Однако эксперты предполагают большое количество случаев, не зафиксированных в данных RKI. Одной из причин является, например, ограниченность возможностей органов здравоохранения, а контакты часто отслеживаются лишь в ограниченной степени. Кроме того, по данным ассоциации лабораторий ALM, количество людей, у которых инфекция больше не подтверждается ПЦР-тестом, увеличилось.

Согласно новой информации, в течение суток в Германии было зарегистрировано 243 смертельных случая.

По данным RKI, число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 000 жителей за семь дней составило 6,34. Среди них также много людей с положительным тестом на COVID-19, у которых определено другое основное заболевание.