Казань, 24 февраля, 2022, 19:08 — ИА Регнум. В Татарии сельскохозяйственная отрасль из-за засухи недополучила более 40 млрд рублей. Об этом на итоговом заседании коллегии минсельхозпрода РТ сообщил глава ведомства Марат Зяббаров.

Pushkarv Засуха

«Разрыв в 47 млрд рублей — это недополученные ресурсы, которые могли пойти на дальнейшее развитие отрасли», — цитирует «Татар-информ» министра.

По словам Зяббарова, в 2021 году республика должна была произвести сельхозпродукции на сумму не менее 284 млрд рублей. Стоимость валовой продукции по всем категориям составила 237,2 млрд рублей, индекс производства достиг 80,1%. По этому показателю Татария стала лидером в ПФО, но заняла седьмое место среди регионов России, дополнил глава регионального минсельхоза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии летом 2021 года из 43 районов режим чрезвычайной ситуации из-за жары и засухи был введен во всех, кроме Дрожжановского района.

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