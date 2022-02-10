Кострома, , 14:52 — REGNUM Объём производства продукции сельского хозяйства по итогам 2021 года в Костромской области снизился на 5,2% из-за неблагоприятной погоды. Об этом со ссылкой на информацию, представленную Костромастатом на пресс-конференции 10 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Засуха

Напомним, почвенная и атмосферная засуха в результате продолжительно жаркой погоды без осадков летом прошлого года была зафиксирована в Костромском, Галичском, Кологривском, Чухломском и Парфеньевском районах региона. В общей сложности в этих районах работает треть сельхозпредприятий — 108.

Наибольший удар погода нанесла по растениеводству. Объёмы производства овощей снизились на 24,4% к уровню 2020 года, зерновых культур — на 17,7%, картофеля — на 14%. В животноводстве картина более оптимистична. Производство молока, скота, птицы сократилось на 2,5%. Объёмы выпуска яиц выросли на 3% по сравнению с 2020 годом.

Отметим, что большую часть сельскохозяйственной продукции в регионе — 60% выпускают организации. Ещё 36% приходится на личные подсобные хозяйства и 4% — на фермеров и индивидуальных предпринимателей.

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