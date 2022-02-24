Москва, 24 февраля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Специальная операция РФ на Украине проводится в рамках заявленного ранее президентом РФ Владимиром Путиным — признания независимости ЛНР и ДНР, и заключения договоров о взаимопомощи, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Если же говорить о смыслах глубинных, то следует подчеркнуть, что Россия пытается завершить восьмилетнюю войну, которая реально идет на востоке Украины», — подчеркнул эксперт