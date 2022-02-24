Эксперт: «РФ пытается завершить восьмилетнюю войну на востоке Украины»
Москва, 24 февраля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Специальная операция РФ на Украине проводится в рамках заявленного ранее президентом РФ Владимиром Путиным — признания независимости ЛНР и ДНР, и заключения договоров о взаимопомощи, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
Иван Шилов, ИА REGNUM
Донбасс
«Если же говорить о смыслах глубинных, то следует подчеркнуть, что Россия пытается завершить восьмилетнюю войну, которая реально идет на востоке Украины», — подчеркнул эксперт
«И, конечно, речь идет и собственной безопасности России, и об этом тоже говорил президент Владимир Путин. Решение о специальной операции было принято после более чем агрессивных заявлений со стороны украинского правительства, в том числе и возможном запуске ядерной программы», — отметил Виктор Потуремский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.