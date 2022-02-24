Москва, 24 февраля 2022, 18:32 — REGNUM Для России ситуация в отношении Донбасса и Украины в корне изменилась после заявления из Киева о том, что у него может появиться ядерное оружие, заявила 24 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 24».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля заявил, что Украина намерена пересмотреть Будапештский меморандум (о нераспространении ядерного оружия).
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