Саранск, 24 февраля, 2022, 18:29 — ИА Регнум. В Мордовию прибыл железнодорожный состав с вынужденными покинуть свои дома жителями Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Жители Донбасса прибыли в Мордовию

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В республику прибыли 164 жителя ДНР и ЛНР, большинство из которых дети, женщины, пожилые люди и инвалиды. Эвакуированных вместе с волонтерами, сотрудниками социальных служб, медиками и представителями МЧС встретил глава региона Артем Здунов.

Все прибывшие были оперативно доставлены в подготовленные в Саранске и Ковылкино пункты временного размещения. Жители Донбасса в Мордовии обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, по улицам Саранска 22 февраля прошел автопробег «Своих не бросаем» в поддержку Донецкой и Луганской народных республик. Акция была организована в знак солидарности с решением президента России Владимира Путина о признании независимости ЛНР и ДНР.

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