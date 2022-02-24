Саранск, 24 февраля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 580 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 47 068 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе подтвердили 57 391 случай заражения коронавирусом, из них 450 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1252 человека, четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались пять человек.

В ковид-центры республики были госпитализированы 39 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе подтвердили 56 941 случай заражения коронавирусом, из них 475 — за предыдущие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1248 человека, пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано накануне.