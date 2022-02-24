Йошкар-Ола, 24 февраля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 24 февраля лечение получают 523 пациента, из них у 338 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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В том числе, у 495 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 456 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 67 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 19 человек, выписан 21 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 февраля выздоровели с начала пандемии 31 523 жителя республики, за последние сутки выписаны 282 человека. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 42 396 случаев заражения коронавирусом, из них 131 — за последние сутки.

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