Псков, , 17:58 — REGNUM Для беженцев Донбасса в Псковской области собрали более двух тонн гуманитарной помощи. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе правительства области.

Сбор гуманитарной помощи Пресс-служба администрации Псковской области

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На базе волонтёрских штабов «Мы вместе» за первые дни работы собрали множество вещей для беженцев. В первую очередь местные жители приносят продукты питания и личные вещи. Участие также принимают производители, организации и предприятия.

Принимаются также и вещи и продукты питания для детей: пелёнки, бутылочки и соски, а также игрушки, книги и прочее. При этом все эти предметы должны быть новыми, в упаковке, с этикетками. В случае с продуктами предпочтение лучше отдать тем, что имеют длительный срок хранения.

Такие пункты доступны на сегодняшний день в каждом муниципалитете Псковской области. Волонтёрам организации «Мы вместе» помогают и другие объединения (Красный крест, Общероссийский народный фронт, студенческие отряды и другие). Также вещи принимает и отделение партии «Единая Россия».

Псковская область ранее заявила о готовности принять беженцев с ДНР и ЛНР. Губернатор области Михаил Ведерников отдал поручение подготовить места для их размещения. У беженцев будет всё необходимое: проживание, питание, медицинская и психологическая помощь.

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