Москва, 24 февраля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. В последнее время в РФ усилилась тенденция выставлять цены на продаваемую недвижимость в валюте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова. Так она прокомментировала данные о том, что в РФ выросло количество объявлений о продаже квартир с «валютным прайсом».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Исторически для России ценообразование в валюте было характерно с начала 1990-х годов. В периоды высокой инфляции цены выставлялись в долларах США, реже — в иной валюте, — сказала она. — Недвижимость не была исключением, что вполне понятно — жилье редко продается за несколько дней, и поэтому ценник в валюте позволял пользоваться одними и теми же объявлениями в печатной прессе и позднее в интернете в течение нескольких месяцев. Но с начала 2000-х годов инфляция снижалась, рост ипотечного кредитования происходил в рублях, и это, за редкими исключениями, привело к дедолларизации цен».

Как пояснила Грызенкова, в валюте номинировались лишь дорогостоящие элитные объекты.

«Последнее время с учетом инфляционных процессов появилась тенденция по расширению практики выставления цен на объекты недвижимости в условных единицах, — сказала экономист. — Очевидно, что продавцы недвижимости в условиях волатильности курса рубля могут вернуться к фиксации цен в валюте, чтобы не менять ценник вместе с колебаниями валютного курса и быть уверенными, что средств, полученных от продажи квартиры, хватит для решения их целей по приобретению новой недвижимости или иных задач».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что до тех пор пока в России продолжает действовать льготная ипотека на новую недвижимость, серьезных скачков цен на жилье не произойдет.