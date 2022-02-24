Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге неадекватный мужчина напал на участкового врача, которая пришла на вызов, чтобы тому первую медицинскую помощь. За свои действия гражданин стал фигурантом уголовного дела. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Кулак Pavlofox

По данным следствия, нападение было совершено днем 22 февраля. 57-летний житель одного из домов по проспекту Солидарности, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в парадной дома напал на участкового врача-терапевта, которая прибыла по вызову для оказания ему медицинской помощи. Злоумышленник схватил медика и с силой оттолкнул ее — женщина ударилась головой о дверной проем одной из квартир. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.1 ст.213 УК РФ («Хулиганство с применением насилия»).

«В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — пояснили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.