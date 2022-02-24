Москва, 24 февраля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Сайт главного управления МВД России по Москве 24 февраля опубликовал предупреждение о недопустимости проведения несогласованных публичных акций и иных нарушений законодательства.

Эмблема МВД

«В связи с распространяющимися в сети Интернет призывами к участию в публичных мероприятиях в центре Москвы ГУ МВД России по городу Москве информирует граждан о том, что они не были согласованы в установленном порядке органами исполнительной власти», — говорится в сообщении полиции.

В главке отметили, что проведение этих акций незаконно, и полиция примет необходимые меры для защиты порядка и не допустит нарушения законодательства.

В полиции предостерегли граждан от участия в незаконных акциях и проинформировали, что в случае попыток их проведения организаторы и участники будут привлечены к ответственности.

Ранее в соцсетях появились призывы к участию публичной акции в Москве.