Брянск, 24 февраля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Заведующей аптекой Брянской городской больницы №1 предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 24 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Уголовное дело возбуждено в отношении заведующей аптекой, главного врача горбольницы №1 и индивидуального предпринимателя, который передал деньги обвиняемым. По версии следствия медработники получили не менее 1,65 млн рублей от коммерсанта за заключение с ним контрактов на поставку товаров для нужд больницы. Коммерсанту также предъявлено обвинение.

По ходатайству следователей заведующей аптеке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а индивидуальному предпринимателю в виде залога в размере одного миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, главного врача больницы заключили под стражу.