Бишкек, 24 февраля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Проводимая на территории Украины специальная военная операция по демилитаризации и денацификации киевского режима оказала заметное влияние на внутренний валютный рынок Киргизии.

Киргизский сом

Это, в свою очередь, сказалось на торговле компьютерами, электронной и бытовой техникой — некоторые магазины в столице Киргизии приостановили работу из опасений, что продажи в период резких изменений курсов валют могут привести к серьезным убыткам.

Утром 24 февраля в республике резко выросли курсы доллара США и евро — обменные пункты и банки начали продавать валюту по 94 — 95 сомов за $1 и по 105 — 115 сомов за €1.

В то же время курс российской нацвалюты снизился до 0,7 — 0,8 сома за один рубль.

Многие киргизские банки и пункты обмена валют перестали продавать доллары, ссылаясь на их отсутствие, при этом продолжая скупать американскую валюту по прежнему курсу — от 84,4 до 84,5 сома за $1.

Ближе к вечеру ситуация на валютном рынке Киргизии частично стабилизировалась — курс российской национальной валюты в большинстве финансовых организаций вырос до 1 — 1,075 сома за рубль.

Установленный Национальным банком официальные курсы российского рубля и доллара США остались прежними — 1,0545 сома за рубль и 84,8 сома за $1. А курс евро даже немного снизился — с 96,0445 до 95,3152 сома за €1.