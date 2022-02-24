Рязань, 24 февраля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Волонтёров для оказания помощи приезжающим из ЛНР и ДНР приглашают власти Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 24 февраля в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтеры

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Требуются добровольцы в пункты сбора гуманитарной помощи на приём, сборку и фасовку товаров. Преимущество отдаётся молодым людям старше 18 лет, без хронических заболеваний и прошедших вакцинацию от COVID-19.

Кроме того, нужны волонтёры-аниматоры для организации досуга детям в пунктах временного размещения вынужденных переселенцев, а также добровольцы с личным автотранспортом для доставки гуманитарной помощи.

Поздно вечером 22 февраля в Рязани встретили поезд с беженцами — с ростовской станции Лихая прибыло 793 человека, ещё 71 человек приехал из Таганрога 23 февраля.