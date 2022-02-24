Москва, 24 февраля 2022, 16:08 — REGNUM Сегодня, 24 февраля, по состоянию на 15:30 по мск котировки апрельского фьючерса на нефть марки Brent взлетают на 7,6%, до $104,21 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефтедобыча
Нефтедобыча
Noonpost.net
«Основным фактором для рынков сырья сейчас выступают начавшиеся военные действия на Украине. Покупатели опасаются сокращения поставок из России и Украины из-за военных и политических сложностей.
Масла в огонь подлил и Китай, чьи ВМФ вошли в территориальные воды Тайваня. Впрочем, подобное происходит не первый раз, так что отнюдь не обязательно и здесь конфликт перерастет в горячую фазу.
Несмотря на то, что российская сторона продолжает ранее согласованные поставки газа, в том числе и через украинскую ГТС, цены на спотовом рынке Европы вновь рванули вверх, к отметке $1500 за тысячу кубометров.
И хотя военные факторы в случае быстрого завершения военных действий могут быть быстро нивелированы, рубеж $100 за баррель, являющийся важным техническим и психологическим сопротивлением, уверенно пробит и пока даже фиксация прибыли спекулянтами не сказывается на котировках существенно», — пояснил эксперт.

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