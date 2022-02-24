Москва, 24 февраля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Сегодня, 24 февраля, по состоянию на 15:30 по мск котировки апрельского фьючерса на нефть марки Brent взлетают на 7,6%, до $104,21 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Основным фактором для рынков сырья сейчас выступают начавшиеся военные действия на Украине. Покупатели опасаются сокращения поставок из России и Украины из-за военных и политических сложностей.

Масла в огонь подлил и Китай, чьи ВМФ вошли в территориальные воды Тайваня. Впрочем, подобное происходит не первый раз, так что отнюдь не обязательно и здесь конфликт перерастет в горячую фазу.

Несмотря на то, что российская сторона продолжает ранее согласованные поставки газа, в том числе и через украинскую ГТС, цены на спотовом рынке Европы вновь рванули вверх, к отметке $1500 за тысячу кубометров.

И хотя военные факторы в случае быстрого завершения военных действий могут быть быстро нивелированы, рубеж $100 за баррель, являющийся важным техническим и психологическим сопротивлением, уверенно пробит и пока даже фиксация прибыли спекулянтами не сказывается на котировках существенно», — пояснил эксперт.

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