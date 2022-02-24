Сеул, , 15:57 — REGNUM Правительство Южной Кореи запускает пилотный проект краткосрочного привлечения иностранных рабочих в сельскохозяйственные регионы, испытывающие острую нехватку рабочей силы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, с апреля иностранные рабочие, нанятые местными органами власти, будут направляться в фермерские хозяйства, расположенные в уездах Мучжу и Имсиль провинции Чолла-Пукто, Пуё провинции Чхунчхон-Намдо и Корён провинции Кёнсан-Пукто, на срок до одного месяца.

Известно, что к работу будут привлечены 320 человек.

Ранее фермерские хозяйства могли напрямую нанимать иностранных сезонных рабочих на срок от трех до пяти месяцев. В результате введения государственной системы краткосрочного сезонного найма рабочих сельскохозяйственные кооперативы, выбранные местными органами власти, будут нанимать иностранных рабочих, предоставлять им жильё и платить зарплату.