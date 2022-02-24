Харад, Йемен, 24 февраля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Силы международной арабской коалиции нанесли серию авиаударов по позициям йеменских повстанцев-хуситов. Как сообщает информационное агентство Khabar Agency, в четверг 24 февраля самолёты атаковали позиции хуситов в окрестностях города Харад на севере провинции Хаджа.

Ibrahem Qasim Йемен

Издание цитирует официальное заявление Пятого военного корпуса правительственной армии Йемена, согласно которому «целью рейдов были скопления повстанцев и их военной техники, участвующие в городских боях за Харад».

В командовании Пятого военного корпуса также заявили, что им удалось сбить в небе над Харадом разведывательный беспилотник хуситов иранского производства.