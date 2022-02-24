Самара, 24 февраля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Поезд с вынужденными переселенцами из Донбасса прибудет в Самарскую область сегодня вечером. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Страница Алексея Торопова в Facebook Пункт временного размещения

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Сообщается, что некоторые жители Самарской области предлагают временно разместить у себя одного или нескольких человек, а также семьи с детьми. Кто-то готов передать прибывающим в область нуждающимся обувь, одежду, игрушки, нужные в быту предметы.

В городах и районах Самарской области волонтеры открывают пункты сбора вещей и другой помощи, создан счет, на который можно перечислить материальную помощь.

Для прибывающих жителей Донбасса начал работать телефон «горячей линии» по вопросам оформления социальной поддержки: 8 800 100 56 61.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области подготовили четыре пункта временного размещения для беженцев из Донбасса: база отдыха «Волжанка» (п. Волжский), санаторий «Колос» (Кинель-Черкасский район), лагерь «Космос-2» (Красноярский район) и «Дубки» (Самара, ул. Демократическая). В регионе планируют разместить около одной тысячи жителей ЛНР и ДНР.