Брюссель, 24 февраля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Руководство НАТО проведет саммит по ситуации на Украине 25 февраля, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 24 февраля на пресс-конференции.

(сс) Arno Mikkor (EU2017EE) Йенс Столтенберг

«Я созвал завтра виртуальный саммит лидеров НАТО, чтобы обсудить дальнейшие действия», — отметил он.

Ранее за созыв саммита выступили лидеры Великобритании, Франции, Германии других государств-членов.