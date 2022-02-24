Абакан, 24 февраля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. По состоянию на 24 февраля в Хакасии от COVID-19 привито 293 303 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.

Николай Хижняк, ИА REGNUM Вакцинация

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Получили обе дозы вакцины, завершили вакцинацию 202 458 человек. Ревакцинировались 65 313 человек. Кроме того, от коронавируса привились 475 подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Прививочная кампания в Хакасии продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в республике выявлено 26 311 носителей коронавируса.