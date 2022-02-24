Ханты-Мансийск, 24 февраля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 24 февраля госпитализированы 98 больных с COVID-19, 1522 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

За минувшие сутки в Югре выявлено 1611 новых случаев заражения коронавирусом, на 541 человека меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 24 февраля является Сургут — 259.

С начала пандемии в Югре к 24 февраля насчитывается 187 964 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 148 082 пациента, 2325 скончались (на семь пациентов больше, чем днём ранее).