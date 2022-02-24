Тюмень, 24 февраля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 2093 ковидных пациентов, 386 госпитализировано с COVID-19. Об этом 24 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки на 24 февраля коронавирус выявили у 1975 тюменцев. Это на 64 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 24 февраля коронавирус выявили у 158 203 человека, выздоровели 105 595 пациентов, скончались 3879 (на шесть человек больше, чем днём ранее).