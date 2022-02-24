Ульяновск, 24 февраля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Ульяновской области возросло число летальных исходов от ковида, при этом суточное количество вылечивающихся по-прежнему превышает 1,3 тыс. человек. Это следует из представленных сведений федерального оперштаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 24 февраля, победили коронавирус в Ульяновской области 146 447 человек, доля вылечившихся составляет 91,06% (от числа официально подтверждённых случаев заражения).

22 февраля в регионе выписаны 1397 пациентов, которые переболели ковидом. Напомним, что с 11 февраля в Ульяновской области каждые сутки выздоравливают не менее 1,3 тыс. пациентов.

Жертвами пандемии стали ещё 16 пациентов с коронавирусом. Всего в Ульяновской области от ковида умер 4271 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 160 826 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе сделано 1,866 млн тестов на SARS-CoV-2.