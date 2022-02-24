Ульяновск, 24 февраля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось количество вновь госпитализированных в стационары пациентов с коронавирусом. Такие сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

По данным на 24 февраля, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 160 826 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 23 февраля — 1568. По сравнению с предыдущими сутками, 22 февраля, количество вновь заразившихся возросло на 75.

За последние сутки (23 февраля) в регионе в ковидные стационары перевели 64-х больных, что вдвое меньше, чем было госпитализировано 22 февраля. Напомним, что пик госпитализаций пришёлся на 14 февраля, когда за сутки положили в больницы 143 ковидных больных.

Напомним, 22 февраля ульяновские власти заявляли, что недельная заболеваемость COVID-19 снизилась, при этом 62% всех заболевших — жители Ульяновска. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается также в Новоульяновске, Базарносызганском, Кузоватовском, Сурском и Карсунском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в области развернули 1675 ковидных коек в больницах, из них 22 февраля оставались свободными 16% мест.