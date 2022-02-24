Чебоксары, 24 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Чувашии сохранилась тенденция снижения выявляемых случаев заражения коронавирусом. При этом продолжает расти число летальных исходов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на обновлённые данные оперативного штаба России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 24 февраля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 72 443 случая заражения коронавирусом, в том числе 23 февраля — 196. По сравнению с предыдущими сутками, 22 февраля, количество заразившихся сократилось на 45. Спад вновь выявляемых носителей коронавируса идёт с 10 февраля.

Выздоровели в республике 52 993 человека, доля вылечившихся составляет 73,1%. В том числе 22 февраля победили коронавирус 88 человек, в то же время госпитализированы в ковидные стационары 72 больных.

Жертвами пандемии стали ещё семь ковид-пациентов — таким образом, всего в Чувашии скончались 4389 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 февраля можно получить COVID-сертификат при наличии антител, срок его действия — шесть месяцев. В Чувашии работают 16 лабораторий, где проводят исследования на антитела к ковиду методом иммуноферментного анализа, в том числе 11 расположены в Чебоксарах.