Москва, 24 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум.

Russneft.ru Добыча нефти

Сегодня, 24 февраля, цены на нефть на утренних торгах взлетели на 7,0% до трехзначных котировок $100,20 за баррель Brent, на фоне начала военной операции России на Донбассе против украинской армии, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

«Вместе с ракетными ударами по военной инфраструктуре Украины, цены на нефть выполнили спекулятивный сценарий «нефть по $100» и теперь инвесторы начинают задумываться над тем, что будет с нефтяным рынком дальше.

Главная идея сейчас сводится к ответной реакции Запада, будет ли в перечне антироссийских санкций затронут нефтегазовый экспорт России или нет. Окончательного решения пока не объявлено.

По опыту предыдущих подобных ситуаций, можно сказать, что Западу обычно требуется день на уточнение всех нюансов, однако учитывая беспрецедентность происходящего, решение с полным перечнем ограничений в отношении России, может быть опубликовано уже вечером 24 февраля.

Если в санкционном списке будет затронут нефтегазовый экспорт России, сценарий «нефть по $100» будет изменен на «нефть по $105» или даже «нефть по $110».

Однако тут важно не забывать, что это заключительный этап роста нефтяных котировок, за которым, во второй половине марта начнется существенное падение цен на нефть.

Если же Запад побоится ограничивать российский экспорт углеводородов, в ответ на военную операции России, то тогда можно будет считать сценарий «нефть по $100» окончательно завершенным и готовиться к постепенному развороту нефтяного рынка вниз», — пояснил эксперт.

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