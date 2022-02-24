Бейрут, 24 февраля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовили теракт в центре Бейрута. Об этом сообщает Al-Araby-al — Jadid со ссылкой на главу МВД Ливана Бассама Мавлави.

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По его словам, боевики планировали осуществить серию нападений.

«Наши службы предотвратили теракт боевиков, в ходе которого они планировали взорвать пояса со взрывчаткой в трёх местах скопления гражданских лиц в южном пригороде Бейрута. Нападения планировались в жилом комплексе Аль-Каземи, районе Мади, квартале Аль-Лайлаки, Хусейния Аль-Насер-Аль — Аузаи», — заявил Бассам Мавлави.

Министр добавил, что все члены ячейки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были арестованы или ликвидированы.