Томск, 24 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области выявили 1496 новых случаев заражения коронавирусом, в ковидные стационары госпитализировали ещё 62 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 92 568. Выздоровели к настоящему времени 68 050 человек, в том числе 502 за сутки.

Зарегистрировано также четыре новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего жертвами коронавируса в региона стали 740 человек.