Самара, , 13:27 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу отладить все вопросы, связанные с образовательным процессом, работой детских и игровых комнат, досугом детей, прибывших в регион из ДНР и ЛНР. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область Александр Погожев © ИА REGNUM

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Сообщается, что глава области проверил готовность ответственных служб и пунктов временного размещения для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик.

Отмечается, что жители этих республик будут обеспечены мобильной связью и бесплатным интернетом по wi-fi. В пунктах будут установлены ноутбуки для общего пользования.

Первые дни в пунктах будут работать специалисты миграционной службы.

«Здесь также надо все организовать таким образом, чтобы не было сбоев, специалистов хватало, по времени все распределить», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Глава области поручил сотрудникам министерства социально-демографической и семейной политики региона организовать единый call — центр для консультирования вынужденных переселенцев по всем вопросам.

Кроме этого, Азаров поставил задачу отладить все вопросы, связанные с образовательным процессом, работой игровых и детских комнат, досугом детей.

«Необходимо полное понимание по дошколятам и школьникам, как дети будут учиться и чем заниматься в свободное время. Должны быть организованы экскурсионные, образовательные, культурные и просветительские программы. Психологическое и эмоциональное состояние людей, особенно деток, очень важно. Мы понимаем, с каким стрессом они были вынуждены столкнуться, в каком состоянии к нам приедут», — приводит пресс-служба слова главы региона.

По словам министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регины Воробьевой, в части организации образовательного процесса вся предварительная работа проведена, сейчас нужно дождаться точных списков прибывающих людей.

«По организации досуга уже волонтеры готовы приехать и делать выездные досуговые клубы. Позднее планируем вывозить детей из ПВР для организации культурных и экскурсионных программ», — приводит пресс-служба ее слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что для лиц трудоспособного возраста предусмотрена возможность временного устройства на работу. В каждом пункте временного размещения планируют развернуть мобильный пункт центра занятости.