Волгоградская область, 8 мая, 2008, 16:14 — ИА Регнум. В канун праздника Великой Победы состоялась встреча энергетиков-ветеранов и нынешних руководителей филиала ОАО " МРСК Юга " - " Волгоградэнерго ", ставшая традиционной. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании 8 мая, те, кто в 1941 - 1945 годах воевал за Родину и свободу и сумел выжить, сегодня отдали дань памяти своим боевым товарищам, возложив памятную гирлянду у Вечного огня на Площади Павших Борцов в Волгограде.

Спустя много лет они помнят, как защищали свою Родину, как после войны практически заново создавали волгоградскую энергосистему. Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" сегодня поддерживает 282 своих пенсионера - ветеранов войны и тружеников тыла. Благодаря сотрудничеству компании с Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики все они получают доплату к пенсии. Ежегодно несколько человек проходят лечение в санаториях Волгоградской области, по мере необходимости им также оказывается адресная материальная помощь. Дорога для ветеранов и возможность в этот великий праздник встретиться на предприятии, где они когда-то трудились, вспомнить тех, с кем воевали.

Каждый год накануне 9 мая Раиса Захарова, проработавшая в энергетике 49 лет, приходит в родную компанию, чтобы встретится со своим коллегами. "Просто душа радуется, что о нас помнят, приглашают в "Волгоградэнерго", - говорит пенсионерка. - Это великий праздник, когда мы, старики, молодеем душой, ведь внимание для нас важно больше других подарков".

С благодарственным словом к ветеранам обратился директор филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" Евгений Бибин. "На свои плечах вы вынесли тяжелейшие испытания, - сказал он. - Спасибо вам за то, что вы воевали за будущее, за то, что после войны восстанавливали и развивали энергосистему. Вы воспитали плеяду энергетиков, которые уже передают свой опыт дальше. Все, что есть сегодня, было заложено именно вами. Мы горды тем, что можем встретиться с вами в этот предпраздничный день и поблагодарить вас за все, что вы сделали".