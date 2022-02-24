Омск, 24 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Омской области за последние сутки скончались десять человек с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 февраля в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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За весь период пандемии в Омской области умер уже 3821 пациент с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 792 носителя коронавируса, госпитализировали 88 человек, выздоровели 2217 омичей.