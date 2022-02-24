Омск, 24 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки выявили 792 носителя коронавируса, госпитализация потребовалась 88 пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 февраля в федеральном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Омской области подтверждено 187 495 случаев COVID-19, выздоровели 166 623 человека. За последние сутки коронавирус победили 2217 омичей.

Напомним, 23 февраля в регионе было выявлено 798 носителей коронавируса, выздоровели 2306 человек.