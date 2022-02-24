Красногорск, 24 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 24 февраля сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 205. Следом за Балашихой идут Воскресенск и Коломна — в каждом из которых подтверждено заражение новой инфекцией 189 человек. На третьем месте расположилось Пушкино, где COVID-19 диагностировали у 151 человека.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2 285 новых случаев заражения коронавирусом.