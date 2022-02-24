Кемерово, 24 февраля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Кемерове на сегодняшний день, 24 февраля, от коронавируса привились 258 470 горожан. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Отметим, что в Кемерове проживает 552 546 человек (по данным на 2021 год).

Пункты вакцинации работают в том числе в мэрии муниципалитета, а также в ТЦ «Север», магазине «Леруа Мерлен» и ТЦ «Я».