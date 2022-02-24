Красноярск, 24 февраля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. За последние сутки в Красноярском крае скончался 21 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 февраля в федеральном оперативном штабе.

Wikimedia.com Аппарат ИВЛ

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За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали уже 9887 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за прошедшие сутки выявлен 5121 носитель коронавируса, госпитализирован 161 человек, выздоровели 6252 человека.