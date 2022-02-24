Красногорск, 24 февраля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 377 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 24 февраля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения был госпитализирован 521 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 8 314 человек выздоровели после COVID-19.