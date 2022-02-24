Пенза, 24 февраля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Пензенской области за сутки выявили 1718 случаев заражения коронавирусом, выздоровел после лечения 391 пациент. В стационары за прошлый день госпитализировали 87 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Hospital CLÍNIC Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

По состоянию на 24 февраля общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 146 811 случаев. Выздоровели 101 648 пациентов, скончались 5166 человек. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 15 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области учреждениям общественного питания разрешено работать в любое время. Возобновляется деятельность фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах. Детям разрешено посещать торговые и развлекательные объекты, а также фуд-корты без сопровождения взрослых.

Читайте также: В Пензенской области разрешили круглосуточную работу учреждениям общепита