Ижевск, , 11:51 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 24 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 2011 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 104 996 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

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За все время пандемии в республике подтвердили 143 763 случая заражения коронавирусом, из них 1570 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 272 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 246 жителей республики старше 65 лет.

3720 человек скончались, за минувшие сутки скончались восемь человек — четверо мужчин в возрасте от 57 до 97 лет и четверо женщин в возрасте от 69 лет до 81 года. Накануне было зарегистрировано 15 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 168 человек, накануне в больницы попали также 168 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 27 922 человека, 1115 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 296 человек — в тяжелом состоянии, из них 63 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с момента начала вакцинации до 23 февраля прививку от коронавируса сделали 691 352 человека. Второй компонент препарата получили 543 912 жителей республики, завершив процесс вакцинации полностью.