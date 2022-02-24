Саратов, 24 февраля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки в госпитали доставили 212 пациентов с коронавирусом, выписали по выздоровлении 2107 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего по состоянию на 24 февраля побороли заболевание 148 896 человек. Подтверждено 192 879 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2599 — новых. Вновь среди инфицированных за прошедшие сутки преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 872 человека, 388 — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 2414 пациентов, на амбулаторном — 36 179.

За сутки умерли 12 ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5594 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за истекшие сутки выздоровели 136 433 человека. Это на 23,9% меньше, чем днём ранее. За сутки выявили 132 998 новых случаев заражения, умерли 762 человека.

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