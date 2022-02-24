Самара, 24 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Условия временного размещения, подготовленные в Самарской области для жителей ДНР и ЛНР, проверил глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 24 февраля он сообщил на своей странице в социальной сети.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

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«Люди оказались в трудной жизненной ситуации, и сейчас им как никогда необходимы помощь и поддержка», — сообщил глава региона.

Он отметил, что в области в ближайшее время ожидают жителей ДНР и ЛНР — женщин, стариков и детей, которые нуждаются в помощи.

«Со своей стороны создаём необходимые условия, но вижу сообщения и поддержку с вашей стороны: кто-то передаёт вещи и игрушки детям, кто-то готов разместить прибывающих у себя. Сейчас это очень ценно — позаботиться о тех, кто оказался в беде. По-самарски именно так!» — подчеркнул Азаров.

Глава области поблагодарил жителей, которые не остались в стороне и протянули руку помощи нуждающимся в помощи людям.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из аэропорта Самары отменены рейсы в Сочи и Краснодар.